Vieri: “Ibrahimovic si concentri sul derby e meno sul proprio futuro”

Christian Vieri, ex bomber italiano ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato di Milan.

Christian Vieri, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del Milan e Ibrahimovic in vista del derby di sabato sera, vediamo le parole dell' ex bomber italiano. " Se Ibrahimovic ce la fa e gioca, meglio per il Milan: qualcosa in più la può sempre inventare. Soprattutto se gli arrivano i palloni giusti: la chiave è quella, li vuole “puliti” e non fa niente per nasconderlo. Ingombrante? Se sei al Milan non puoi considerare un problema il dover fare tutto il possibile per giocare bene con lui. Mette pressione ai compagni? È vero, non ha mai negato di voler essere messo in condizioni di giocare bene. Il suo problema non sono i 40 anni o se giocherà un altro anno: deve pensare solo all’oggi, non ha l’età per concentrarsi sul futuro. Semmai sono gli infortuni, a frenarlo: più giochi e più hai la condizione per essere decisivo, non basta più essere bravo. Anzi, a 40 anni devi averla migliore degli altri. E se Ibra non ce la fa? Gioca Giroud, un altro che aiuta la squadra, ma in modo diverso. Meno qualità tecnica, più movimenti e colpi da centravanti puro: con lui servono più cross dalle fasce, nel gioco aereo è un martello".