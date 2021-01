Vieri: “Copertina del girone d’andata? La gigantografia di Ibrahimovic”

MIGLIOR DIFENSORE: “Romero”.

MIGLIOR ESTERNO: “Qui metto alla pari Hakimi e Theo Hernandez“.

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: “Kessie”

MIGLIOR ATTACCANTE: “Ibrahimovic, ovviamente”

SULLA JUVENTUS: “Sento parlare di crisi, di centrocampo debole e altro. La verità è che spesso si giudica a vanvera, come se si fosse al bar. Dopo nove scudetti consecutivi ci sta anche di faticare e magari di non vincere. Detto questo, la rosa della Juve resta la più forte: non vinci per caso3-0 a Barcellona per intenderci. E a proposito di Barça, da quanto tempo non va in finale di Champions? Eppure ha Messi… Insomma, parlando di Juve a me piace evidenziare come stiano rinnovando la squadra senza perdere in competitività. Penso a De Ligt e Demiral l’anno scorso, poi Chiesa, Kulusevski, McKennie, Morata… Sta cambiando pelle ed è comunque la più forte”.

SULL'INTER: "Ha tutto per vincere il campionato. Manca forse ancora un vice Lukaku, la squadra è però fortissima. Contro la Juve ho visto convinzione, qualità di palleggio e grande organizzazione: ha fatto la partita dal primo all'ultimo minuto. Questi sono club obbligati a giocare sempre per vincere. Bisogna dimostrare quotidianamente di meritarsi uno stadio come San Siro".