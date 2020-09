Vieri fatto fuori da TikiTaka: “Procederò per vie legali”

MILANO – Christian Vieri non sarà più opinionista nella trasmissione TikiTaka, in onda su Mediaset. L’ex centravanti, presente negli ultimi anni con la conduzione di Pierluigi Pardo, non è stato confermato nella nuova edizione che verrà condotta da Piero Chiambretti. Lo stesso Vieri ne ha parlato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Non farò parte del programma. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto: dall’oggi al domani, senza alcun motivo. È una cosa che non mi aspettavo, procederemo per vie legali”. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra pesante novità di mercato in casa rossonera. Ora può cambiare tutto: è arrivata l’ufficialità! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA