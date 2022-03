Viareggio Cup – Eliminate le giovani rossonere in finale

Ecco il report del club di via Aldo Rossi sulla sconfitta della Primavera Femminile nella finale della Viareggio Cup

Una partita stregata. La Primavera di Mister Corti si arrende al Brøndby nella Finale della 3ª edizione della Viareggio Cup Femminile : 0-1 il risultato, bugiardo per quanto mostrato in campo dalle rossonere, che avrebbero meritato ben altro esito. A Porcari (LU) il primo tempo è sostanzialmente un dominio Milan , con almeno 5 palle gol nitide non sfruttate. E a punirci è arrivata la punizione perfetta di McEwen nel recupero della prima frazione.

Nel primo tempo le occasioni per il Milan arrivano a pioggia, ma nessuna viene concretizzata: le più ghiotte sono quelle che capitano sui piedi di Cortesi e di Selimhodzic , a cavallo della mezz'ora. Nella prima, Serena riceve da Miotto e di piatto sinistro, da pochi passi, conclude a lato. Nella seconda fa tutto Noa, si libera con una bellissima veronica al limite e conclude di destro colpendo in pieno la traversa . Nei minuti conclusivi ci provano anche Miotto e Dal Brun, senza fortuna. Nell'unico minuto di recupero, la punizione di McEwen batte in maniera imparabile Cazzioli per lo 0-1.

Pronti-via nella ripresa e altra grande opportunità per noi, confezionata da Boldrini per Avallone, che da pochi passi non trova l'impatto giusto con il pallone. Le danesi non stanno a guardare e in ripartenza colpiscono l'incrocio dei pali con Saini. Si gioca a una sola porta, ma la palla non entra: al 24' Crevacore e al 36' Ronchetti sfiorano il palo e il pari. All'88' l'ultimo grande guizzo rossonero, con Dal Brun che da posizione defilata trova la porta e il salvataggio sulla linea di Karsen: le speranze si spengono qui, ma non gli applausi per una grande prova delle nostre ragazze.