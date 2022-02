Verza duro su Donnarumma: “Fuori lui, fuori i problemi”

L'ex calciatore rossonero Vinicio Verza ha parlato a Tutto Mercato Web della vicenda legata a Gigio Donnarumma

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web ha parlato l'ex calciatore rossonero Vinicio Verza che ha detto: “Ci sono due cose certe. 1- Nel mondo del calcio non c’è riconoscenza. 2- Servi finchè rendi e finchè puntano su te e gli porti qualcosa. L’esempio è anche Del Piero, fatto fuori dalla Juve. Non so i motivi ma resta il fatto che non ha avuto futuro bianconero. In questo caso il comportamento di Donnarumma e dei suoi procuratori hanno creato questo addio. Un ragazzo così giovane, un portiere così forte, si è fatto coinvolgere in una situazione poco piacevole verso la società e i tifosi. Ora del resto è tutto in mano ai procuratori che fanno da manager anche su come comportarsi e su cosa fare e dire… Il Milan ha deciso di lasciare andare Donnarumma e si è liberato di certe problematiche”.