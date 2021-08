Verso Sampdoria-Milan, info biglietti e tutto quello che c’è da sapere

Tutte le novità sulla sfida di domani fra Sampdoria e Milan.

Manca ormai qualche giorno all'inizio della nuova stagione di Serie A. E il Milan aprirà le danze lunedì 23 agosto, alle ore 20.45, contro la Sampdoria di mister D'Aversa. La partità sarà in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202) ed in streaming su Now TV e Dazn. Ovviamente i posti saranno contingentati in base alla capienza autorizzata mantenendo ovviamente il giusto distanziamento ed in totale osservazione del protocollo anti-Covid 19. I biglietti, come detto, potranno essere acquistati da mercoledì tramite il portale sport.ticketone.it esclusivamente per coloro dotati di GreenPass. Botteghini e punti territoriali, per evitare il più possibile assembramenti di persone, resteranno chiusi. Sarà consentito un solo biglietto per acquirente e non sarà possibile effettuare il cambio nominativo.