Verso Sampdoria-Milan: conosciamo meglio l’avversario

Questa sera il Milan scenderà in campo allo stadio Luigi Ferraris per la sesta giornata di Serie A. Conosciamo l’avversario.

Questa sera alle 20:45 il Milan scenderà in campo per la sesta giornata di Serie A. L’avversario dei rossoneri è la formazione di Giampaolo, che non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato. Finora infatti i blucerchiati hanno ottenuto solo due punti, nelle partite contro Juve e Lazio. I liguri hanno poi perso le altre tre sfide di inizio stagione e per tale motivo solo fermi alla terz’ultima posizione in classifica. Se la Samp dovesse perdere anche questa gara, eguaglierebbe il peggior risultato registrato dalla formazione doriana nelle prime sei gare di Serie A. Analizzando i cinque maggiori campionati europei, i blucerchiati sono coloro che hanno registrato più sconfitte dall’inizio del 2022 (ben 16).