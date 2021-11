VERSO I MONDIALI | Italia delude ancora e va ai play-off: il focus

Niente da fare per la qualificazione diretta a Qatar 2022. Si va agi spareggi che si giocheranno a Marzo prossimo.

Quattro anni dopo la debacle di San Siro, con la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, l'Italia è nuovamente costretta ad affrontare i playoff per poter volare al Mondiale. Gli Azzurri hanno provato a vincere la gara ma si sono scontrati con la voglia di non prendere gol dei padroni di casa . Nel primo tempo un paio di chance per Di Lorenzo e Barella , nella ripresa Chiesa vicino al gol. Poco altro per una Italia troppo poca rispetto a quello a cui ci aveva abituato questa estate. Ma cosa accade ora? Scopriamolo nel nostro focus dedicato.

COME FUNZIONANO I PLAY-OFF - Ai playoff per Qatar2022 parteciperanno 12 nazionali: le 10 seconde dei 10 gruppi di qualificazione più le 2 migliori dell’ultima Nations League non qualificate attraverso i gironi di qualificazione. Le 12 selezioni saranno divise in 3 gironi da 4 squadre ciascuno. Un sorteggio deciderà i gironi, che saranno composti da 2 teste di serie e 2 non teste di serie. Le due teste di serie giocheranno contro le due non teste di serie in semifinale, in gara unica, e le due vincitrici si sfideranno poi nella finale che, sempre in gara unica, decreterà la nazionale qualificata al mondiale in Qatar. Dai 3 gironi, quindi, usciranno le ultime 3 qualificate al prossimo campionato del mondo.