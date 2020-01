Verso Milan-SPAL: Pioli non parlerà in conferenza stampa

MILANO – Come riportato dal sito ufficiale del Milan, Stefano Pioli, tecnico rossonero, non presenterà la sfida di domani contro la SPAL in conferenza stampa. L’allenatore milanista parlerà solo ai microfoni di MilanTV e di RaiSport. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live