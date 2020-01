Verso Milan-SPAL: le info biglietti

MILANO – Tutte le informazioni utili per acquistare i biglietti per Milan-SPAL, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia ed in programma mercoledì 15 gennaio alle 18:00 a San Siro, sono consultabili cliccando sul seguente link: https://singletickets.acmilan.com/ CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live