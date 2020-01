Verso Milan-SPAL, il “mal di San Siro” lo curano i tifosi: attesi in 30mila

Verso Milan-SPAL, in 30mila a San Siro

MILANO – (fonte: acmilan.com) Nonostante l’orario d’inizio fissato per le ore 18.00, non mancherà il sostegno del popolo rossonero sugli spalti. Sono attese infatti oltre 30.000 persone a San Siro per la sfida con la SPAL

BIGLIETTI

Vista la grande richiesta è stato aperto anche il Secondo Anello Rosso. Sono ancora disponibili biglietti, a partire da 5€, su acmilan.com/biglietti con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio. I biglietti sono disponibili anche presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita Vivaticket e alle casse stadio.

INGRESSO ALLO STADIO

I cancelli apriranno alle 17.00. Si consiglia di arrivare allo stadio con un buon anticipo, circa 60 minuti prima del calcio d’inizio, per evitare le code agli ingressi.

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.

UNDER 5

Vengono garantiti ingressi a 1€ per gli Under5, da acquistare e ritirare direttamente agli ingressi.

Vi aspettiamo a San Siro!

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live