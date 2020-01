Le ultime notizie da casa Sampdoria

MILANO – In vista della sfida tra Milan e Sampdoria, valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A ed in programma lunedì 6 gennaio alle 15:00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano, alle 13 è prevista la conferenza stampa di Claudio Ranieri pre Milan-Sampdoria. CLICCA QUI>Intanto, segui tutte i passi di Ibrahimovic a Milano minuto per minuto: ecco tutte le news