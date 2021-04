Verso Milan-Sampdoria, le parole di Ranieri in conferenza stampa

MILANO – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Sampdoria, match valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 12:30 a San...

MILANO - Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nella conferenza stampadi vigilia di Milan-Sampdoria, match valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 12:30 a San Siro.

SUL MILAN: "Loro sono ancora in lotta per lo Scudetto ma noi ci faremo trovare pronti perché non abbiamo ancora raggiunto i nostri obiettivi e vogliamo continuare a crescere. Affronteremo un grande avversario che molti identificano con Ibrahimovic ma che in realtà è molto di più".

SULLA FORMAZIONE: "Il rischio infortuni è sempre dietro l’angolo: in questo periodo per di più c’è anche maggior apprensione per il COVID-19 ma le nazionali non potranno solo problemi anzi, per chi ha la fortuna di rappresentare la propria nazione c’è una grande iniezione di fiducia e autostima. Ho perso Ekdal è vero ma per fortuna non sembra un infortunio grave e Silva, chiamato a sostituirlo, è uno dei punti di forza di questa squadra. Inoltre, chi è rimasto a Bogliasco si è allenato bene e sono convinto che potremo schierare una formazione competitiva per giocare una gara tenace e resiliente".

Sampdoria, i convocati

La Sampdoria ha completato questa mattina la preparazione alla trasferta di Milano, dove domani, sabato, scenderà in campo alle 12.30 per affrontare il Milan. Al termine della seduta di rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Claudio Ranieri ha diramato la lista dei 23 blucerchiati per la sfida del “Meazza” fra cui non compaiono gli indisponibili Albin Ekdal e Ernesto Torregrossa. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.