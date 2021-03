Verso Milan-Sampdoria: i report dei due club

Ecco i report di Milan e Sampdoria, avversarie nel prossimo turno di campionato

MILANO - Alle 12.30 di sabato il Milan di Stefano Pioli affronterà la Sampdoria di Claudio Ranieri. Un match, questo di San Siro, che i rossoneri non posso assolutamente sbagliare per restare in scia all'Inter, prima in classifica. I due club, sui propri siti internet, hanno pubblicato i report delle sedute odierne