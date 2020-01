Verso Milan-Sampdoria, i precedenti con l’arbitro Massa

MILANO – Per Milan-Sampdoria, sfida valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A ed in programma lunedì 6 gennaio alle 15:00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro a Milano, è stato scelto l’arbitro Davide Massa che sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Di Vuolo. Il quarto uomo sarà Ayroldi, mentre al VAR ci saranno Pairetto e Bindoni.

I precedenti con Massa vedono il Milan in vantaggio sulla Sampdoria: i rossoneri, infatti, in 10 partite hanno conquistato 4 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte. I blucerchiati, invece, nei 13 incontri con Massa alla direzione sono stati battuti per 4 volte e sono usciti vincitori solo in 2 casi; 7 i pareggi.