Verso Milan-Hellas Verona: i precedenti con l’arbitro Chiffi

MILANO – Il Milan ha vinto l’unico precedente in Serie A con Chiffi alla direzione: un successo per 3-2 contro il Bologna in questo campionato. Furono decisive le reti di Piatek (R), Theo Hernandez e Giacomo Bonaventura.

