Verso Milan-Genoa, le info rimborsi per la sfida di San Siro

MILANO – (fonte: acmilan.com) AC Milan sta monitorando la situazione sulla base delle disposizioni sugli eventi sportivi che Governo, Regione Lombardia e le istituzioni sportive stanno attuando per far fronte all’emergenza del Coronavirus. Più specificatamente, per quanto riguarda il match tra Milan e Genoa in programma domenica 1 marzo a San Siro alle ore 12.30, il Club, pur auspicando di poterlo condividere con i propri tifosi, conferma già da ora di aver predisposto una procedura di rimborso dei biglietti nel caso le autorità decidano per la disputa a porte chiuse. Ulteriori informazioni verranno divulgate attraverso il sito, gli account social e l’App ufficiale del Club. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live