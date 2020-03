Verso Milan-Genoa, gara a porte chiuse

MILANO – Come deciso dal governo italiano, il match tra Milan e Genoa, valido per la 26esima giornata di Serie A, si giocherà a porte chiuse. Verrà resa nota al più presto la modalità di rimborso dei biglietti già acquistati. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live