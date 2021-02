Verso Milan-Crotone, le parole di Stroppa in conferenza stampa

MILANO – Giovanni Stroppa, tecnico dei calabresi, ha presentato ieri in conferenza stampa il match tra Milan e Crotone, valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 15:00 a San Siro. Ecco le sue dichiarazioni:

SUL MILAN: “E’ una squadra che ha mentalità, qualità e sta bene. Visto il risultato dell’Inter di ieri sera ora avranno molta più voglia di fare tre punti, sono obbligati a vincere. Non andiamo a Milano per partire sconfitti, se ci sarà l’occasione per far bene dovremmo essere bravi ad approfittarne. La partita di domani si prepara da sola. La sconfitta con il Genoa? In settimana mi aspettavo una reazione dei ragazzi che puntualmente è arrivata, visto che la squadra si è allenata molto bene in questi giorni”.

SUL SUO CROTONE: “Di fronte avremo una squadra che ha tutte le componenti per metterci in difficoltà. Sa palleggiare, ha individualità, fisicità e personalità. Vedendo quello che ha fatto l’Inter il risultato è ancora più importante per loro e quindi sono obbligati a vincere. Di sicuro sarà una partita di sofferenza, dovremo correre anche a vuoto ma è chiaro che non andremo a Milano per essere sconfitti. In questo momento abbiamo anche le armi per fare male“.

SU OUNAS: “È un acquisto veramente importante, non è da Crotone. È stata un’opportunità di alto livello che dobbiamo saper sfruttare”

SULLA PARTITA: “In questa settimana volevo vedere la reazione dei ragazzi dopo una partita bruttissima: sono contento, hanno lavorato molto bene. Contro il Milan è una gara che si prepara da sola. Stanno bene, hanno qualità e mentalità, e visto il risultato dell’Inter avranno ancora più voglia di fare tre punti. Anzi, sono obbligati a vincere”.