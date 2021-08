Verso Milan-Cagliari, si torna a San Siro con i tifosi: le ultime novità

I tifosi rossoneri non vedono l'ora di riprendere il loro posto a San Siro. E la vittoria sulla Samp ha acceso ulteriormente l'entusiasmo.

Il Consiglio dei Ministri ha accolto le richieste del mondo del calcio e dato mandato al Dipartimento per lo Sport di dettare le linee guida per la presenza del pubblico con capienza effettiva del 50%. Due saranno i requisiti fondamentali per riportare i sostenitori all'interno degli impianti all'aperto: la modalità a scacchiera (un seggiolino sì e uno no, dunque senza più mantenere il metro di distanziamento) e il possesso del Green Pass. "La decisione adottata dal Consiglio dei Ministri sulle nuove modalità di apertura al pubblico degli stadi rappresenta un importante e concreto segnale di fiducia verso il mondo del calcio", la soddisfazione del presidente federale Gabriele Gravina in una nota. "Ringrazio il Governo, in particolare il Presidente Draghi, il Ministro Speranza e la Sottosegretaria Vezzali, che ha accolto le richieste della Federazione, riconoscendo il lavoro svolto con responsabilità in questi giorni, e che contempla le esigenze dei Club con la tutela della salute", ha concluso il numero uno del calcio italiano.