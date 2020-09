Verso Milan-Bologna, le parole in conferenza stampa di Mihajlovic

Milan-Bologna, parla Mihajlovic

MILANO – (fonte: bolognafc.it) Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, si è cosi espresso in conferenza stampa pre Milan: “Comincia un lungo viaggio sperando che la strada sia dritta. L’obiettivo è crescere. Dobbiamo giocare le partite e non si può perdere senza combattere e l’anno scorso è successo in due occasioni, una proprio col Milan. Ma era una situazione strana dopo il Covid e qualche scusa l’ho trovata, quest’anno se succede di nuovo mi arrabbio, è un casino. Se giochiamo come sappiamo possiamo battere chiunque. Dobbiamo avere il giusto atteggiamento”.

SU IBRAHIMOVIC – Spero non ci dia altre cinque pappine come l’anno scorso, che faccia meno di quel che ha fatto ultimamente. Ho detto di volere la squadra più giovane della A? Vedete, la società col Covid ha perso un sacco di soldi ed è giusto capire qual è la situazione. Per cui visto che non si potrà agganciare l’Europa è giusto darsi l’obiettivo, come ho detto quello dei 52 punti ma anche l’idea di allenare e allevare la squadra più giovane della A, e i ragazzi che ho sono bravi e vedo che quest’anno hanno più fiducia in se stessi anche grazie a un bel gruppo composta dai più esperti”.

SU ORSOLINI – “Io con Orsolini ci ho già parlato in privato, se non si sveglia finisce in tribuna. Per quanto riguarda la squadra ho visto che tutti si stanno allenando bene, anche i più giovani hanno preso più fiducia e iniziativa. Domani vedremo, ma sono fiducioso perché ho visto un bel ritiro e un bel pre campionato. I più esperti danno tanti consigli ai giovani e questi ultimi hanno acquisito maggiore autostima”.