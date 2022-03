Verso Milan-Bologna: il report degli allenamento dei due club

Ecco i report delle sedute di allenamento di Milan e Bologna in vista del Monday Night di campionato

Lunedì sera Milan e Bologna si affronteranno a San Siro per il monday night della 31esima giornata di campionato.

ATLETICA E TECNICA PER I ROSSONERI

Allenamento ancora a ranghi ridotti per la squadra a Milanello: il report e le immagini

Squadra a Milanello questa mattina per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno, effettuato ancora a ranghi ridotti.

Prima parte del lavoro in palestra dove la squadra ha svolto, oltre alla consueta attivazione muscolare, alcuni esercizi sulla forza. Il gruppo è poi uscito sul campo rialzato, dove ha proseguito nel lavoro atletico con una serie di lavori focalizzati sulla rapidità. Terminata la prima parte, la squadra ha proseguito l'allenamento con alcune esercitazioni tecniche prima di disputare la consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.

La squadra oggi ha svolto un doppio allenamento a Casteldebole: al mattino i rossoblù si sono divisi fra campo e palestra, al pomeriggio si sono cimentati in una serie di uno contro uno e nel lavoro tecnico-tattico. Seduta differenziata per Roberto Soriano e Michael Kingsley, mentre Nicolas Dominguez si è allenato in parte con i compagni. Fra oggi e domani rientreranno a Bologna tutti i Nazionali reduci dagli impegni con le rispettive rappresentative.