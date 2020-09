Verso Milan-Bologna, i precedenti con l’arbitro La Penna

Milan-Bologna, i precedenti con l'arbitro La Penna

MILANO – Sarà l’arbitro Federico La Penna, della sezione di Roma, a dirigere l’incontro di lunedì sera fra Milan e Bologna, valido per la prima giornata di Serie A 2020/2021. La squadra rossonera ha incontrato questo fischietto tre volte: la prima nel febbraio 2019, coincisa con una vittoria sul campo del Cagliari per 3-0. La seconda nel dicembre dello stesso, ma quella fu una partita da incubo, con la goleada subita a Bergamo. Infine, La Penna ha diretto il Milan lo scorso luglio, nel pareggio per 1-1 maturato al San Paolo contro il Napoli.