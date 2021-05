Verso Milan-Benevento: tutte le ultime e le probabili formazioni

l bilancio nei tre confronti tra Milan e Benevento in Serie A è in perfetto equilibrio, con un successo per parte e un pareggio.

Redazione Il Milanista

MILANO -L'anticipo serale della 34ª giornata di Serie A mette di fronte il Milan di Stefano Pioli e il Benevento di Pippo Inzaghi in una gara molto delicata per i punti pesanti in palio. Se i lombardi sono impegnati infatti nella volata Champions League, dall'altra parte i sanniti inseguono l'obiettivo della salvezza.Il bilancio nei tre confronti tra Milan e Benevento in Serie A è in perfetto equilibrio, con un successo per parte e un pareggio. Il Benevento ha trovato il suo primo storico punto in Serie A proprio contro il Milan: pareggio per 2-2 nel dicembre 2017 grazie al gol nel recupero del portiere Alberto Brignoli. Oggi il Milan torna a sfidare i campani e lo fa nel momento forse più difficile della sua intera stagione. Il Milan arriva da due sconfitte di fila in campionato e non ne registra tre consecutive nella competizione dal settembre 2019, con Giampaolo in panchina. Pioli ritrova Zlatan Ibrahimovic e si affida a lui per superare la fase più critica del campionato, mentre Inzaghi potrebbe tornare alla difesa a quattro, con Depaoli terzino destro e Barba a sinistra,

LE INFO E DOVE VEDERLA - La sfida Milan-Benevento sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su sutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. L'anticipo della 34ª giornata sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Maldini

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula. All. Inzaghi F.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caprari, Foulon, Letizia, Moncini, Sau, Tello, Tuia