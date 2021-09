Verso la Lazio: Pioli verso scelte obbligate, le possibili sorprese

Giroud è stato fermato dal Covid dopo aver segnato due gol a Cagliari, quindi Pioli dovrà pensare ad altre soluzioni.

Redazione Il Milanista

L'ultima novità rossonera riguarda Giroud. L'attaccante francese dovrà sottoporsi a un secondo tampone non prima di dieci giorni dall'accertata positività, quindi il 12, giorno del match contro i biancocelesti: ma i tempi di controllo dell'esito quasi certamente faranno slittare l'eventuale negatività al 13 lasciando Pioli con un buco in attacco.

DUBBI DI FORMAZIONE

Rebic vive un momento complicato poi. È stato escluso dalla nazionale per motivi disciplinari e Leao l’ha superato nelle gerarchie, per questo Pioli potrebbe rilanciarlo da numero 9 a Roma. Il portoghese ha iniziato bene invece, due buone gare contro Samp e Cagliari largo a sinistra. Questo a meno che il mister rossonero non si giochi la carta Pellegri: vero che è alla ricerca della miglior condizione fisica ma come non scordare la doppietta del 2017 proprio ai biancocelesti che gli aveva consentito di diventare il più giovane ad aver segnato una doppietta in Serie A?

Ibrahimovic contro la Lazio potrebbe entrare a gara in corso, riprendere minuti, aiutare nel finale, ma Pioli dovrebbe preservarlo per la sfida di Champions. Dopo così tanto tempo ai box, lo svedese non potrà essere subito al 100% della forma, ma la positività al Covid di Olivier Giroud lo costringerà ad affrettare un po' i tempi del rientro in campo.

SULLE POSSIBILITA' DI SCUDETTO - Il Milan è pronto per lo scudetto?HernanCrespo, ex attaccante rossonero, ha risposto così a questa domanda ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Prontissimo. Anche se non favorito e se altri hanno speso di più. I rossoneri hanno fatto una campagna intelligente. D’altronde, il mio amico Maldini di calcio se ne intende parecchio e, se guardate il gruppo che ha messo insieme, ne avrete la conferma".