Verso Inter-Milan, il programma di MilanTV in avvicinamento al derby

Verso Inter-Milan, il programma di MilanTV

MILANO – (fonte: acmilan.com) Tanti eventi nella settimana televisiva del Club Channel rossonero.

IL DOPPIO DERBY

Prima del derby di domenica sera a San Siro, durante la settimana sarà in onda sul Club Channel rossonero anche il derby Milan-Inter di Serie A Femminile disputato domenica 2 febbraio allo stadio Brianteo di Monza.

MILANELLO DAILY

Dopo aver proposto tutte le immagini degli allenamenti settimanali sostenuti dalla squadra. Milan TV si collega in diretta da Milanello sabato 8 febbraio per le ultime news e la conferenza della vigilia di Inter-Milan.

DERBY MILANO LIVE

In occasione di Inter-Milan di domenica 9 febbraio alle 20.45, l’appuntamento centrale del Club channel rossonero sarà con Giorgia Palmas a partire dalle 19.15, in diretta da studio e in costante collegamento con le tutte le postazioni live di San Siro.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live