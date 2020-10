Verso Inter-Milan: i precedenti con l'arbitro Mariani

MILANO – Sarà Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, l’arbitro designato per Inter-Milan, match valido per la quarta giornata di Serie A, in programma sabato alle 18 a San Siro. Mariani avrà come assistenti Costanzo e Bindoni. Il Quarto Uomo dell’incontro sarà Maresca. Il VAR sarà Irrati, l’Assistente VAR Carbone.