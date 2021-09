Verso il Venezia, Pioli con scelte obbligate: e Zanetti avvisa il Milan…

Le ultime novità sulla sfida che andrà in scena questa sera tra il Milan di Pioli e il Venezia di Zanetti.

Ieri i primi anticipi della quinta giornata. Da segnalare l'Inter di Inzaghi che non delude e sbanca Firenze. dopo essere passata in svantaggio. Oggi tocca al Milan e al Napoli rispondere ai nerazzurri. I rossoneri saranno impegnati contro un agguerrito Venezia. I lagunari non vorranno sbagliare e intendono sfruttare il turno infrasettimanale a San Siro per tornare alla vittoria dopo il pareggio esterno con la Juventus. Il tecnico dei veneti Paolo Zanetti sa che si troverà di fronte un avversario motivatissimo: "Mi riesce difficile pensare che il Milan non abbia le forze tecniche e mentali per giocare più partite in rapida successione. In questo momento è la miglior squadra della serie A insieme con il Napoli: ha un'identità chiara e tutte le armi per vincere il campionato".