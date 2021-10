Verso il Torino: Pioli per allungare ancora, le ultimissime sul match

Le ultime novità sulla sfida di domani sera allo Stadio San Siro fra il Milan di Stefano Pioli e il Torino di Ivan Juric.

Nel decimo turno di del campionato italiano di Serie A, il Milan di Stefano Pioli ospita il Torino di Ivan Juric allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, a Milano. Fischio d'inizio in programma alle 20:45. Il Milan arriva dal successo ottenuto in casa del Bologna. Il Torino di Juric prima del Genoa non vinceva da quattro giornate in Serie A. L'ultimo successo era arrivato il 17 dettembre a Reggio Emilia contro il Sassuolo: poi i pari con Lazio e Venezia e le sconfitte di misura con la Juventus nel derby della Mole e contro il Napoli al 'Diego Armando Maradona'.