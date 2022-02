Verso il derby: differenziato per Ibra, Tomori torna in gruppo

Il Milan si allena per preparare al meglio il derby di sabato pomeriggio. Differenziato per Ibrahimovic, torna Tomori.

Redazione Il Milanista

Sabato pomeriggio alle 18:00 è in programma l’attesissimo derby di Milano. Il big match valido per la 24esima giornata di Serie A si disputerà sul campo di San Siro, sistemato per l'occasione. Gara importantissima per entrambe le squadre, che desiderano vincere la stracittadina. Da una parte ci sono i nerazzurri al vertice della classifica, dall’altra i rossoneri vogliosi di tornare a racimolare punti in campionato. Proprio il risultato di questo match darà delle risposte importanti sulla squadra favorita alla vittoria dello scudetto.

La squadra di mister Pioli si è ritrovata questa mattina a Milanello proprio per preparare la partita. All’inizio i rossoneri si sono allenati in palestra, per svolgere attivazione muscolare ed esercizi sulla forza. Successivamente i giocatori si sono spostati sul campo, dove si sono sottoposti a una serie di sfide due contro due. L’allenamento è proseguito con alcune esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. A seguire c’è stato un lavoro tecnico-tattico e successivamente una partitella a campo ridotto. La ripresa degli allenamenti è fissata per la giornata di domani.

A colpire immediatamente è l’assenza di Zlatan Ibrahimovic dal campo. L’attaccante rossonero infatti non si è allenato con il resto del gruppo. Lo svedese continua ad avere fastidi al tendine d’Achille e perciò ha svolto anche oggi un lavoro differenziato. Con il passare dei giorni diminuiscono sempre di più le speranze di vederlo titolare al derby: in caso di forfait Olivier Giroud è pronto a prendere il suo posto. Buone notizie invece da Fikayo Tomori. Il difensore ha fatto doppia seduta, in gruppo e personalizzata. Aumentano le possibilità di vedere l’inglese tra i convocati del big match. A impensierire mister Pioli è anche Franck Kessiè, tornato a disposizione dopo gli impegni della Coppa d’Africa. L’ivoriano però dovrebbe essere regolarmente in campo sabato pomeriggio. Infine migliorano anche le condizioni di Ante Rebic.