MILANO – Il Milan questo pomeriggio affronterà il Celtic per la quinta e penultima giornata dei gironi di Europa League. C’è qualche dubbio ancora nella testa di Pioli, come ad esempio in difesa. L’ex tecnico di Bologna e Fiorentina sembra voler concedere un turno di riposo a uno tra Kjaer e Romagnoli, con il capitano favorito alla panchina. Gabbia, di conseguenza, è destinato a giocare dal primo minuto di gioco.