Verso Fiorentina-Milan, tra i viola spazio a Pulgar e Vlahovic

Verso Fiorentina-Milan, le ultime sui viola

MILANO – Beppe Iachini, complice l’assenza di Badelj per squalifica, schiererà Pulgar in cabina di regia con Duncan e Castrovilli ai suoi lati, mentre sugli esterni ci saranno come sempre Lirola e Dalbert. In attacco verrà confermata la coppia Chiesa-Vlahovic mentre, davanti a Dragowski, agirà il classico terzetto formato da Milenkovic, Pezzella e Caceres.

