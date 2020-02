Le ultime notizie da Milanello

MILANO -Per venerdì 21 febbraio, alla vigilia di Fiorentina-Milan, il programma prevede la rifinitura al mattino a seguire, alle 13.30, la conferenza stampa di Mister Pioli. Nel pomeriggio, poi, da Milano Malpensa, la partenza in aereo per Firenze.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live