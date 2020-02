Verso Fiorentina-Milan, i precedenti di Calvarese con viola e rossoneri

Fiorentina-Milan, la designazione completa

MILANO – La designazione arbitrale per la sfida tra Fiorentina e Milan, valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A ed in programma sabato 22 febbraio alle 20:45 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

CALVARESE

VIVENZI – DEL GIOVANE

IV: GIUA

VAR: NASCA

AVAR: CARBONE

Il direttore di gara vanta 133 partite in Serie A. Molto positivo il bilancio del Milan nelle gare dirette dal 44enne di Teramo. In quattordici partite totali il bilancio dice che il Milan ha vinto nove volte, pareggiato due e perso 3.

