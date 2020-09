Verso Crotone-Milan, il matchday sarà live su MilanTV

MILANO – (fonte: acmilan.com) Crotone faceva rima con Cutrone nell’agosto 2017, quando i rossoneri esordirono in campionato proprio sul campo dei calabresi. Nella prima trasferta rossonera in Serie A di questa stagione, toccherà a Rebić e Colombo provare a far bene in attacco così come toccò a Suso e Patrick tre anni fa. Ad attendere i rossoneri, una neopromossa desiderosa di riscattarsi dopo la sconfitta di Genova. Dal canto suo, il Milan è reduce dal duro impegno, sul piano fisico e mentale, contro i norvegesi del Bodø/Glimt in Europa League. Per Crotone-Milan, ad attendere i milanisti ci sono un pre e un post-partita allestiti con grande scrupolo dall’intero organico di Milan TV.

Per il primo, distanziato, appuntamento nazionale in trasferta della stagione, i fedelissimi ritrovano l’appuntamento con il Club channel per un ricco e mirato Matchday live da uno studio in costante collegamento con lo Scida. Prima del calcio d’avvio, i tifosi davanti al teleschermo riceveranno notizie esclusive e ufficiali sulle formazioni e molto altro. Si parte alle 17.00 di domenica 27 settembre e si arriverà fino a ridosso del fischio d’inizio fissato per le 18.00, con le immagini in diretta dallo stadio e gli approfondimenti sulla conferenza stampa della vigilia di Mister Pioli oltre che sull’intervista realizzata ad Hakan Çalhanoğlu da Milan TV.

Durante Crotone-Milan, naturalmente, spazio all’immancabile commento di supporto e di tifo del Club Channel con entusiasmo e passione, integrato dalle nostre grafiche di aggiornamento in tempo reale. Attorno alle 20.00, si torna live per i commenti e l’interazione via WhatsApp e Twitter con i tifosi, ma anche con le dichiarazioni finali dei protagonisti. Infine, a seguire, la differita integrale della sfida, per chi non avesse avuto la possibilità di guardarla in diretta o per chi volesse semplicemente riviverne tutte le emozioni.

Nel caso in cui la gara fosse stata a porte totalmente aperte, il Milan avrebbe trovato un ambiente caldo, entusiasta e focoso. Come accadde nell’aprile 2017, quando la spinta del pubblico locale fu decisiva per trascinare i propri giocatori verso l’1-1 finale. I rossoneri sono pronti a continuare ad affrontare il tour de force di settembre, dentro il quale la tappa di Crotone è molto importante. Prima partita da allenatore di Giovanni Stroppa contro quello che per tanti anni è stato il suo Milan.