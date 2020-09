Verso Crotone-Milan: i precedenti con l'arbitro Pairetto

MILANO – Sarà il Sig. Luca Pairetto della sezione di Nichelino (To) a dirigere il match di campionato tra Crotone e Milan valevole per la 2ª giornata della Serie A TIM, in programma domenica alle ore 18 allo Scida.

Gli assistenti saranno Galetto e Zingarelli; quarto uomo Ayroldi.

Addetti al VAR Mariani e Costanzo.

Il fischietto piemontese ha 9 precedenti con i rossoblù:

22/09/2012 SERIE B CROTONE – BARI 0 – 0

26/02/2013 SERIE B LIVORNO – CROTONE 1 – 2

31/08/2013 SERIE B CROTONE – CESENA 1 – 2

27/01/2014 SERIE B CROTONE – SIENA 0 – 0

23/09/2014 SERIE B CROTONE – CATANIA 1 – 1

02/10/2015 SERIE B CROTONE – SALERNITANA 4 – 0

30/10/2016 SERIE A CROTONE – CHIEVO 2 – 0

19/03/2017 SERIE A CROTONE – FIORENTINA 0 – 1

17/12/2017 SERIE A CROTONE-CHIEVO 1 – 0