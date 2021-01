Verso Cagliari-Milan, le parole di Pioli in conferenza stampa

MILANO – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, raccolte da acmilan.com, nella conferenza stampa di vigilia di Cagliari-Milan, sfida valida pe rla 18esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 20:45 alla “Sardegna Arena”.

IL CAGLIARI

“Il Milan deve essere pronto, ci aspetta una partita difficile contro un avversario che sarà molto determinato, da affrontare con grande rispetto e che ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Il Cagliari è una squadra preparata con ottimi giocatori. Le partite vanno affrontate con convinzione e determinazione: dovremo soffrire e stringere i denti perché i nostri avversari hanno delle qualità importanti. Sarebbe un errore affrontare la partita con un approccio diverso rispetto al solito: cercheremo come sempre di comandare il gioco”.

PERCEZIONE POSITIVA DEL MILAN

“La sintonia che c’è nell’ambiente fa di noi un gruppo affiatato e coeso, la squadra sta giocando con testa e cuore, caratteristiche che a me piacciono molto e su cui dobbiamo insistere. Stiamo facendo un buon lavoro e cercheremo di continuare a farlo, il titolo d’inverno conta poco. La partita di domani presenterà criticità, dobbiamo pensare solo a questo”.

LE ASSENZE DI ÇALHANOĞLU E HERNÁNDEZ

“Sono assenze importanti ma è così questa stagione, le criticità ci sono e possono arrivare da un momento all’altro. Per questo abbiamo bisogno di una squadra pronta, completa, siamo stati bravi a raddoppiare sempre le energie in caso di emergenza e di necessità. Le qualità della squadra sono importanti e ci faranno giocare una bella partita. La stagione è particolare per tutti, fino a un mese fa avevo tutto il gruppo a disposizione: giocando tanto spesso e con questa situazione generale, può succedere. Per questo il Club mi ha messo a disposizione un ottimo organico, sia a livello numerico che qualitativo. Sono criticità che vanno affrontate con determinazione e convinzione della forza della squadra”.

IL RECUPERO DI IBRA

“Tutti conosciamo l’importanza di Zlatan, il suo spessore tecnico e caratteriale e sappiamo quanto conti il suo recupero. In questi giorni l’ho visto bene ed è pronto per giocare. La squadra ha mostrato dei concetti di gioco ben assimilati, ma dire che giochiamo meglio senza Ibra non mi trova d’accordo”.