Verso Cagliari-Milan: il palinsesto completo di MilanTV

MILANO – (fonte: acmilan.com) La programmazione completa di MilanTV, canale tematico ufficiale rossonero, nella settimana che finirà con Cagliari-Milan.

BOX TO BOX

Mario Ielpo rilegge tatticamente Milan-Sampdoria, in tutti i suoi aspetti. Un’analisi attenta rispetto a sfumature e particolari. In onda su Milan TV a partire dalle 18.00 di mercoledì 8 gennaio.

STORY E WOMEN

Il palinsesto settimanale del Club Channel rossonero ripropone le sfide storiche tra Cagliari e Milan in Sardegna del gennaio 2011 e del gennaio 2018. Le telecamere di Milan TV seguiranno anche Milan-Empoli, gara di ripresa della Serie A femminile con il calcio d’inizio fissato per domenica 12 gennaio alle 14.30.

MILANELLO DAILY

Dopo aver proposto tutte le immagini degli allenamenti settimanali sostenuti dalla squadra, Milan TV si collega in diretta da Milanello, venerdì 10 gennaio, per le ultime news e la conferenza stampa della vigilia di Cagliari-Milan.

IL MILAN A CAGLIARI

In occasione di Cagliari-Milan di sabato 11 gennaio alle 15.00, l’appuntamento centrale del Club channel rossonero sarà con Giorgia Palmas a partire dalle 13.30, in diretta da studio e in costante collegamento con lo stadio sardo.

