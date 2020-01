Verso Cagliari-Milan: i precedenti con l’arbitro Abisso

MILANO – La gara tra Cagliari e Milan sarà diretta da Rosario Abisso della sezione di Palermo, stesso direttore di gara del match della passata stagione. I guardalinee saranno Ranchetti e Rocca, mentre il quarto uomo è il sig. Dionisi. Al VAR ci sarà il sig. Nasca, coadiuvato come AVAR dal sig. Del Giovane. L’arbitro palermitano ha diretto il Milan nella seconda giornata di campionato della stagione in corso: in quell’occasione il Milan (ancora di Giampaolo) si impose 1-0 sul Brescia. In assoluto per i rossoneri i precedenti con Abisso parlano di 3 vittorie, 1 pareggio ed una sola sconfitta. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live