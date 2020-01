Verso Brescia-Milan: le info per i biglietti del “Rigamonti”

MILANO – Tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti per la sfida tra Brescia e Milan, valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A ed in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Rigamonti”:

I biglietti per tutti i settori sono disponibili sia al Brescia Calcio Official Store (via Solferino 51a, Brescia), sia online sulla piattaforma Ticketone. In occasione di questo incontro, per acquistare un biglietto del settore Curva Sud, non sarà obbligatoria la Membership Card del Brescia Calcio.

TABELLA PREZZI

SETTORE PREZZI Curva Nord 32€ Curva Sud (OSPITI) 32€ Gradinata Alta 42€ Gradinata Bassa 47€ Tribuna Centrale 82€ Tribuna Rondinelle 102€ Tribuna VIP 202€

