Verso Atalanta-Milan: il palinsesto completo di MilanTV

MILANO – (fonte: acmilan.com) La programmazione di MilanTV, canale ufficiale rossonero, in vista di Atalanta-Milan.

BOX TO BOX

Stefano Eranio rilegge tatticamente Milan-Sassuolo, in tutti i suoi aspetti. Un’analisi attenta rispetto a sfumature e particolari. In onda su Milan TV a partire dalle 18.00 di martedì 17 dicembre.

PRIMAVERA E FEMMINILE

Tornano in onda questa settimana su Milan TV le gare giocate nello scorso weekend e proposta live dal Club Channel: Spezia-Milan con in campo la capolista di Federico Giunti ed Hellas Verona-Milan con in campo le ragazze di Mister Ganz dopo il successo nel Derby di Coppa Italia.

MILANELLO DAILY

Dopo aver proposto tutte le immagini degli allenamenti settimanali sostenuti dalla squadra, sabato 21 dicembre Milan TV si collega in diretta da Milanello per le ultime news e la conferenza stampa della vigilia di Atalanta-Milan.

IL MILAN A BERGAMO

In occasione di Atalanta-Milan di domenica 22 dicembre alle 12.30, l’appuntamento centrale del Club channel rossonero sarà con Giorgia Palmas a partire dalle 11.00, in diretta da studio e in costante collegamento con la lo stadio di Bergamo per l’importante sfida pre-natalizia.

