Verso Atalanta-Milan, i precedenti dell’arbitro La Penna

Atalanta-Milan, i precedenti dell’arbitro La Penna

MILANO – Sarà il signor Federico La Penna della sezione arbitrale di Roma 1 a dirigere Atalanta-Milan, in programma domenica 22 dicembre alle ore 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo. I suoi assistenti saranno Filippo Meli di Parma e Valentino Fiorito di Salerno, IV ufficiale Maurizio Mariani di Aprilia, V.A.R. Massimiliano Irrati di Pistoia, A.V.A.R. Aleandro Di Paolo di Avezzano. Il fischietto di Roma ha diretto i rossoneri solo una volta, ovvero l’anno scorso nella vittoria per 3-0 contro il Cagliari, invece con la dea i precedenti parlano di due vittorie e un pareggio. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live