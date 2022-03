Verratti e Jorginho nel post partita: “Una grande delusione”

I due centrocampisti della nazionale nel post partita di Italia-Macedonia del Nord dopo l'eliminazione azzurra.

Marco Verratti ha parlato ai microfoni di RaiSport post partita di Italia-Macedonia del Nord. Visibilmente amareggiato per la sconfitta il centrocampista del Paris Saint-Germain si è espresso così.

UMORE NELLO SPOGLIATOIO - " Triste. Avevamo le carte in regola per giocarcela e ora siamo qui a parlare di disastro. Passare dalle stelle alle stalle è dura. Resterò sempre fiero dei miei compagni, con loro ho trascorso dei momenti speciali. Dovevamo fare gol e non ci siamo riusciti ma tutti hanno dato il massimo. C'è stata un po' di sfortuna, ma la fortuna si cerca".