MILANO -Il Verona va in gol da 11 gare di campionato, solo una volta nella sua storia ha registrato una serie più lunga di incontri a segno in Serie A: 13 nel 2000, ma quella volta fu a cavallo tra due stagioni. Un dato positivo e confortante insomma per la squadra di Juric, al quale si aggiunge anche una ottima difesa, che è una delle meno imbattute in campionato.