Sconcerti: “Milan e Napoli al momento non hanno rivali”

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato del Milan. Rossoneri e non solo nei pensieri della firma del Corriere della Sera.

Mario Sconcerti ha parlato di Serie A. il noto giornalista ha lanciato una frecciatina ai nerazzurri per la stagione che stanno facendo: “ Perché continuiamo a mettere la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi sul piano di Milan e Napoli? Nel calcio si può far tutto, ma c’è un ragionamento reale dietro questa fiducia in un contro-calcolo? I nerazzurri lo scorso anno, con una squadra diversa e contro un Milan diverso, impiegarono 22 giornate per superare il Milan, che andò in testa alla terza e restò primo fino alla ventiduesima gara. Il distacco massimo reale, non contando le sfasature dovute ai rinvii per covid, era stato di 5 punti”. Ragionamento che non fa una piega quelle del noto giornalista Mario Sconcerti.