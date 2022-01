Venezia VS Milan: la preview della partita di oggi

Ecco la preview di Milan - Venezia, match delle 12.30 valido per la ventunesima giornata di Serie A.

Redazione Il Milanista

m, il match preview:

VENEZIA-MILAN: MATCH PREVIEW

Rossoneri di scena in Laguna per la prima trasferta del 2022: la nostra analisi

Pranzo in laguna per i rossoneri: la prima trasferta del 2022 è quella sul campo del neopromosso Venezia, in un incrocio che torna dopo molto tempo in uno degli scenari più affascinanti del calcio italiano. Il Milan però non vuole farsi incantare, e piuttosto confermare l'ottimo inizio del nuovo anno dopo il successo sulla Roma, in un mese che proporrà altri tre crocevia importanti per i destini della squadra di Mister Pioli. Ci avviciniamo al calcio d'inizio del Penzo con la nostra consueta Match Preview:

QUI MILANELLO

Stessi disponibili, in casa rossonera, rispetto al bel successo di giovedì contro la Roma. Un occhio andrà rivolto anche ai prossimi appuntamenti, vista la presenza tra i diffidati di Hernández e Tonali. Rispetto al match con i giallorossi, comunque, le principali novità di formazione dovrebbero riguardare la staffetta tra Bakayoko e Krunić a centrocampo e quella tra Ibrahimović e Giroud in avanti.

"Ci vorrà una prestazione seria e solida, dovremo muoverci tanto e mantenere l'ampiezza. Il Venezia è ben allenato, rapido e tecnico", così alla vigilia Mister Stefano Pioli. "La squadra ha senso di responsabilità e unione, lavora con voglia e passione: la nostra forza è il gruppo. Questa e anche le prossime saranno partite difficili, ci vorrà grande attenzione. Dobbiamo pensare a noi, non agli altri, e poi a fine stagione tireremo le somme".

QUI VENEZIA

Primo appuntamento del nuovo anno per i lagunari, data la sospensione del turno di giovedì scorso sul campo della Salernitana; le assenze forzate per squalifica dell'ex rossonero Caldara e Tessmann si aggiungono a quelle di Ebuehi, Peretz e Vacca. In diffida, per Mister Zanetti, anche due giocatori importanti come Aramu e Heymans, per un Venezia che viene da due punti (pareggi con Juventus e Sampdoria) nelle ultime sei partite giocate: la classifica parla di un +4 (e una partita in meno) sulla zona retrocessione, ma per la neopromossa c'è voglia di invertire la rotta.

"Il Milan sta benissimo ed è una squadra di altissimo livello, contro la Roma ha giocato una partita eccezionale", così Mister Paolo Zanetti alla vigilia. "Abbiamo l'obbligo di presentarci al 100%: senza questo diventa difficile, visto che i valori sono completamente diversi".

PRE-PARTITA

I rossoneri tornano di scena nel suggestivo scenario del Penzo per la prima volta dal 24 febbraio 2002. Allora finì 4-1 per il Milan, con le reti di Kaladze, Contra e la doppietta di Javi Moreno. L'ultimo precedente - dei 25 totali in Serie A - è decisamente più vicino nel tempo, e risale allo scorso 22 settembre, partita d'andata di questo campionato: un turno infrasettimanale insidioso per la squadra di Pioli, reduce dal pari con la Juventus, e sbloccato dai gol di Brahim Díaz - prima rete in carriera a San Siro - e Theo Hernández per il 2-0 finale. È il secondo anno di fila che la prima trasferta dell'anno solare rossonero è contro una neopromossa: anche il 3 gennaio 2021 finì 2-0 per il Milan, ma stavolta sul campo del Benevento con i gol di Kessie e Leão.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Venezia-Milan sarà trasmessa in Italia da DAZN e SKY Sport. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta si aprirà alle 11.15, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio del Penzo. Al termine, spazio alle interviste a caldo e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 12.20 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo, Garrincha delle Vibrazioni e non solo. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Ad arbitrare Venezia-Milan sarà uno dei fischietti più esperti del calcio italiano, Massimiliano Irrati: per il 42enne della sezione di Pistoia, 136 partite in Serie A, è la prima designazione stagionale con i rossoneri, dato che l'ultima risale a Milan-Juventus del 6 gennaio 2021. Complessivamente 8 i precedenti con il Milan (prima assoluta invece col Venezia), con 4 vittorie, 3 pareggi e un solo ko. Ad assistere Irrati i guardalinee Colarossi e Scarpa e il quarto uomo Meraviglia, mentre al VAR ci sarà Mazzoleni, coadiuvato da Baccini.

Anche il 21° turno di Serie A si disputerà integralmente in una sola giornata, quella di domenica 9 gennaio. Venezia-Milan aprirà il programma alle 12.30, seguiranno gli altri match previsti: alle 14.30 Cagliari-Bologna, Empoli-Sassuolo e Torino-Fiorentina; alle 16.30 Udinese-Atalanta e Napoli-Sampdoria; alle 18.30 Roma-Juventus e Genoa-Spezia; alle 20.45 Hellas Verona-Salernitana e Inter-Lazio.

Questa la classifica attuale: Inter* 46; Milan 45; Napoli 40; Atalanta* 38; Juventus 35; Fiorentina*, Roma, Lazio 32; Empoli 28; Bologna*, Hellas Verona 27; Torino*, Sassuolo 25; Udinese**, Sampdoria 20; Venezia* 17; Spezia 16; Cagliari 13; Genoa 12; Salernitana** 8. (* = una partita in meno; ** = due partite in meno).