Venezia-Milan, i numeri della gara: primato assoluto per Theo Hernandez

Il Milan è uscito vincitore dal Penzo grazie ai gol di Ibra e di Hernandez. Ecco tutti i numeri del match.

2- Theo Hernández è il primo difensore a segnare almeno tre doppiette nella storia del Milan in Serie A. Con la partita di oggi, il terzino francese ha partecipato a 30 reti rossonere in campionato (17 gol e 13 assist). Dalla stagione 2019/20, inoltre, Hernández è il difensore ad aver realizzato più doppiette nei cinque maggiori campionati europei.

3- Quattro dei 10 assist in Serie A di Rafael Leão sono arrivati per Zlatan Ibrahimović: lo svedese è il giocatore al quale il portoghese ha servito più passaggi vincenti nella competizione.

5- Sette degli otto gol di Ibra in questo campionato sono arrivati lontano da San Siro: lo svedese è il migliore marcatore di questa Serie A nei match in trasferta .

6- Per la seconda volta in carriera Ibrahimović ha segnato in sei trasferte di fila in Serie A: la prima striscia risale alla scorsa stagione. Dal suo ritorno al Milan, Zlatan ha segnato 22 reti in 25 trasferte di campionato.