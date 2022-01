Brilla Theo Hernandez: il francese MVP al Penzo

Con un comunicato sul proprio sito internet, acmilan.com, ha reso noto il nome dell'MVP del match contro il Venezia.

Redazione Il Milanista

Il Milan con un comunicato sul proprio sito internet, acmilan.com, ha reso noto che il premio MVP dei rossoneri contro il Venezia, nel match di ieri, è andato a Theo Hernandez. Ecco il comunicato e il report del match:

HERNÁNDEZ MVP DI VENEZIA-MILAN

Prestazione totale di Theo, migliore in campo al Penzo

Con la fascia di capitano al braccio, Theo Hernández è tornato ad arare la fascia come da dolce abitudine di questi ultimi anni. Al Penzo di Venezia il 19 rossonero ha offerto una prova totale: insuperabile in fase difensiva, devastante in attacco. Dal suo piede è partita l'azione dell'1-0, poi è stato lui stesso con una doppietta a chiudere la contesa. Una prestazione che gli vale senza dubbio il premio di MVP di Venezia-Milan con il 76% delle preferenze.

Per il francese è la terza doppietta in carriera in Serie A (le prime contro Parma e Torino l'anno scorso), Theo è quindi il primo difensore a segnare almeno tre doppiette nella storia del Milan in Serie A. Da quando veste la maglia rossonera, Hernández ha partecipato attivamente a 30 gol (17 reti, 13 assist) in Serie A. Statistiche che confermano la sua importanza nel sistema di gioco rossonero.

OTTIMO MILAN IN LAGUNA: 3-0 AL VENEZIA

Prestazione convincente dei rossoneri che vincono grazie alla doppietta di Theo e al gol di Ibra

Il Milan naviga veloce in Laguna e batte il Venezia in maniera netta. 3-0 al Penzo al termine di una partita indirizzata dal gol di Ibra al 2' e completata dalla doppietta di Theo, capitano per la seconda giornata consecutiva. Niente da dire, verdetto giusto e rossoneri che salgono a quota 48 punti in classifica. La partita si è incanalata nelle acque giuste fin dal secondo minuto di gioco, segnale di come l'approccio al match della squadra sia stato giusto, serio. Raddoppio di Hernández a inizio ripresa e partita sostanzialmente in controllo da lì in poi, anche a causa dell'inferiorità numerica dei padroni di casa dopo il rosso a Svoboda, che ha condotto al rigore del 3-0.

Tante note liete per Mister Pioli, a partire dalla vena realizzativa ritrovata di Theo, che non segnava in campionato proprio da Milan-Venezia all'andata. Senza sbavature la prova della coppia Gabbia-Kalulu, due assist per Leão dopo il gol alla Roma. Sorriso di gruppo per il rientro in campo di Ante Rebić, che mancava dal Derby del 7 novembre, e domenica da ricordare per Luca Stanga, classe 2002, all'esordio assoluto in Serie A. Ammonito Sandro Tonali, che era diffidato e salterà il nostro prossimo impegno di campionato, lunedì 17 gennaio alle 18.30 contro lo Spezia. Prima, però, la Coppa Italia, giovedì alle 21.00 a San Siro contro il Genoa.

LA CRONACA

Due minuti di gioco e passiamo subito in vantaggio: fuga di Leão a sinistra, cross basso per Ibra che da due passi non sbaglia. I rossoneri insistono e al 7' sono di nuovo pericolosi: Ibra rende il favore a Leão, che sterza e calcia di destro trovando la parata di Romero. Solo Milan nei primi minuti, al 12' Romero in uscita toglie il pallone prima dalla testa di Kalulu e poi dal piede di Bakayoko. Sale di giri il Venezia dopo il quarto d'ora di gioco, senza mai impegnare seriamente Maignan. Al 28' punizione insidiosa di Theo che Romero smanaccia in corner, un minuto più tardi il portiere argentino ripete una parata simile sul destro da fuori di Florenzi. Con due colpi di testa di Henry si rivedono i lagunari poco dopo la mezz'ora, nel finale Romero dice nuovamente di no a Leão.

La ripresa si apre nello stesso modo in cui era iniziato il primo tempo: al 48' filtrante di Leão per Theo, che tiene a distanza Mazzocchi e fulmina Romero sul primo palo, 2-0 Milan. Il Venezia reagisce e crea due mischie davanti a Maignan, che la difesa rossonera libera in qualche modo. Al 54' bella azione nostra che si chiude con un colpo di testa di Messias, fuori non di molto. Ci viene concesso un calcio di rigore al 57', con conseguente cartellino rosso per Svoboda, che salva di mano sulla linea il tentativo di tap-in di Theo: lo stesso Hernández dal dischetto non sbaglia, ed è doppietta personale. Tanti cambi da entrambe le parti, ma il Milan insiste e non smette di giocare: al 74' Maldini lancia Hernández che in area, contrastato da Mazzocchi, non riesce a calciare. Occasione anche per il Venezia nel finale, ma è molto attento Kalulu a schermare il tentativo di Okereke. Scorrono i titoli di coda al Penzo, 0-3 Milan.

IL TABELLINO

VENEZIA-MILAN 0-3

VENEZIA (4-3-1-2): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Cuisance (15'st Kiyine), Busio (34'st Fiordilino), Ampadu; Aramu (15'st Johnsen); Henry (15'st Črnigoj), Okereke. A disp.: Lezzerini; Modolo, Molinaro, Schnegg; Bjarkason, Peretz; Forte, Sigurðsson. All.: Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (43'st Stanga), Kalulu, Gabbia, Hernández; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers (1'st Messias), Díaz (28'st Maldini), Leão (17'st Rebić); Ibrahimović (28'st Giroud). A disp.: Mirante, Nava; Conti; Krunić. All.: Pioli.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Gol: 2' Ibrahimović (M), 3'st Hernández (M), 14'st rig. Hernández (M).

Ammoniti: 5' Saelemaekers (M), 37' Gabbia (M), 11'st Ceccaroni (V), 28'st Tonali (M).

Espulsi: 13'st Svoboda (V).