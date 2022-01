Venezia-Milan, 10 curiosità sul match in programma domani alle 12:30

Domani alle 12:30 il Milan affronterà il Venezia al Penzo. Ecco 10 curiosità sul match, valevole per la 21esima giornata di Serie A.

Manca sempre meno all’inizio della 21esima giornata di Serie A. Domani il Milan è chiamato a scendere in campo contro il Venezia al Penzo, nella gara in programma alle 12:30. In occasione del match, la società rossonera ha pubblicato sul sito acmilan.com 10 curiosità sulla sfida tra i due club. Vediamole nel dettaglio:

SCONTRI DIRETTI

1- 26° confronto in campionato tra Venezia e Milan: 15 i successi rossoneri, 4 quelli veneti, 6 i pareggi. In casa dei lagunari 12 i precedenti: anche qui conduce il Milan per 7 vittorie a 3 (2 pareggi). È la prima sfida al Penzo dal febbraio 2002 (4-1 per i rossoneri nell'occasione).

2- Il Milan ha perso soltanto una delle ultime 22 partite di Serie A contro squadre neopromosse: negli altri 21 incontri, i rossoneri hanno registrato 16 successi, 5 pareggi e collezionato 13 clean sheet. Da segnalare, inoltre, come il Milan abbia vinto la prima trasferta dell'anno solare in Serie A nelle ultime quattro stagioni, inclusa l'ultima – nel 2021 – contro una neopromossa, il 2-0 della scorsa stagione a Benevento.

ANTICIPO DOMENICALE

3- Il Milan torna a giocare una partita di Serie A alle 12.30 per la prima volta dall'aprile 2021: 2-1 contro il Genoa, gol di Rebić e autogol di Scamacca.

STATO DI FORMA

4- Nelle ultime 18 trasferte in Veneto, il Milan ha collezionato 12 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte, l'ultima nel 2017.

STATISTICHE GENERALI

5- Il Milan è la formazione più prolifica del campionato sia nella prima (16 reti) che nell'ultima mezzora di gioco: dopo il 60', i rossoneri hanno realizzato 18 gol, esattamente quelli messi a segno dal Venezia in tutto il campionato.

FOCUS GIOCATORI

6- Il Venezia potrebbe diventare l'80ª squadra differente contro cui Zlatan Ibrahimović trova il gol nei cinque maggiori campionati europei: dall'inizio del 2000 a oggi, lo svedese diventerebbe il secondo giocatore a raggiungere questo traguardo dopo Cristiano Ronaldo.

7- Olivier Giroud ha segnato cinque gol in questa Serie A, già uno in più rispetto a quanto fatto nella Premier League 2020/21 con il Chelsea. L'attaccante francese è ancora alla ricerca del primo gol in trasferta con la maglia rossonera: tutte e cinque le sue reti, infatti, sono arrivate a San Siro.

8- Nella partita d'andata, Brahim Díaz ha segnato il suo primo – e finora unico – gol in Serie A (dei sette totali in carriera) a San Siro. Sempre nella sfida dello scorso 22 settembre, Theo Hernández ha registrato un gol e un assist nello stesso incontro di Serie A per la prima e sinora unica volta in carriera.

9- Contro la Roma Rafael Leão è tornato al gol dopo sei partite di Serie A: contro il Venezia l'attaccante portoghese potrebbe andare a bersaglio per due match consecutivi per la seconda volta in questo campionato (Cagliari e Lazio).

FOCUS ALLENATORI

10- La prossima sarà la 400ª panchina in Serie A per Stefano Pioli, che diventerà così l'ottavo allenatore a raggiungere questo traguardo nell'era dei tre punti a vittoria.