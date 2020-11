Venerato: “Ibra si è offerto due volte al Napoli: voleva essere il nuovo Maradona”

MILANO – Sulle frequenze di Radio CRC è intervenuto Ciro Venerato. Il giornalista di Rai Sport ha parlato delle voci passate di Ibrahimovic al Napoli. Ecco le sue parole: “De Laurentiis non ha mai pensato ad Ibra che, però si è offerto per ben due volte al Napoli. Prima del ritorno al Milan lui avrebbe voluto provare l’esperienza nel Napoli, me lo confessò anche quando era alla Juventus. Aveva in camera un solo poster, quello di Diego Armando Maradona. Mi disse, in occasione dell’addio al calcio di Ferrara, di voler diventare il re di Napoli ed il nuovo Maradona.”